Киев,
16 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Киеве хотят «политического» решения в отношении «Северного потока — 2», Россия должна ответить на это симметрично и на основании политического решения прекратить транзит газа через Украину в случае сохранения там русофобского правительства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 сентября, комментируя высказывания главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.
С кем дружить?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Коболев заявил, что Германия, по его мнению, не намерена отказываться от «Северного потока — 2», а чтобы вынудить ее это сделать, украинская сторона будет «продвигать санкции в Вашингтоне».
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«О чём говорит глава «Нафтогаза Украины»? Он говорит о том, что сама по себе Украина как политический и экономический субъект ничтожна.
По Коболеву, Украина не в состоянии сама выстроить устраивающую её транзитно-энергетическую политику, она не способна ни договориться с соседней страной, в данном случае Россией, ни вынудить её принять нужные для Украины решения. Но она не способна договориться не только с Россией. Она не способна убедить в своём Германию и договориться с ней. Она не способна договориться с Францией. Она не способна получить всеобъемлющую поддержку Европейского союза, а те редкие страны, которые поддерживают Украину в её безответственной политике, к счастью, не обладают достаточным влиянием в Европе.
Может быть, Украина пытается исправить эту ситуацию? Нет, она, наоборот, её усугубляет. Оскорбляя европейцев, она призывает американские санкции на Германию и на всех тех, кто поддерживает осуществление «Северного потока — 2», кто понимает, насколько этот проект важен для усиления Европы. Украина требует от США вести с Европой разговор с позиции суверена, методами грубого давления.
Уверен, что такое европейский истеблишмент (я имею в виду уважающих себя европейцев, а не американских марионеток) современному украинскому режиму не простит. Мы уже наблюдаем в Европе заметное охлаждение в отношении Украины. Это охлаждение будет только нарастать.
Два слова о нас. Украина имеет гарантии того, что ещё в течение, по крайней мере, нескольких лет транзит российского газа через её территорию будет продолжаться и что дальше этот вопрос будет решаться исходя из экономической целесообразности. Киев это не устраивает. В Киеве хотят политического решения, навязанного Москве извне. Надеюсь, что этот наглый подход вызовет ответную реакцию, и решение по продолжению транзита нашего газа в Европу через территорию Украины тоже будет политическим. Другими словами, будет на Украине дружественный России режим, транзит сохранится. Останется нынешнее наглое русофобское правительство, транзит будет прекращён», — отметил Михаил Демурин.