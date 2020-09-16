Киев, , 12:09 — REGNUM Украинские пограничники в принципе не могут пропустить в страну хасидов, собравшихся сейчас на границе со стороны Белоруссии, заявил 16 сентября вэфире телеканала «Украина 24» замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По словам дипломата, украинская сторона продолжает проводить «разъяснительную работу», в частности, объяснять, что нынешняя ситуация с коронавирусом и решения правительства не позволяют пропустить паломников.

Енин также заявил, что ответнаяреакция, в принципе, «достаточно адекватная».

ИА REGNUM напоминает, что утром 16 сентября пресс-служба министерства внутренних дел сообщила, что на границе с Белоруссией находятся порядка 1 тыс. иностранцев, которые не оставляют попыток разными способами попасть на Украину. В ведомстве заявили, что имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска.

15 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины и призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.

Празднование Рош ха-Шана начнется вечером 18 августа, ранее традиционно в украинский город Умань на могилу цадика Нахмана на этот праздник съезжались десятки тысяч хасидов. В этом году правительство закрыло доступ иностранцев в страну на этот период из-за ситуации с коронавирусом.