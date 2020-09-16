Париж, , 12:25 — REGNUM Бывший официальный представитель националистической партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение» — прим. ИА REGNUM) и кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Жан-Фредерик Пуассон объявил о создании правыми партиями издания «Новый консерватор», передает Le Figaro.

Основатели журнала, который будет выходить раз в три месяца, объявили о намерении «создать новую политическую силу… признающую существование испытаний, которые сегодня угрожают Франции, Европе и, возможно, всему миру».

Главным редактором издания стал бывший соратник Марин Ле Пен, лидера «Национального объединения», Жан-Мари Куто. Среди авторов первого номера фигурируют бывший депутат Национального собрания от «Национального фронта» и племянница Ле Пен Марион Марешаль, эссеист Эрик Земмур, лидер правой националистической партии «Движение за Францию» Филипп де Вилье и депутат Европарламента от «Национального объединения» Тьерри Марьяни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонкуровская академия опубликовала шорт-лист претендентов на самую престижную литературную премию Франции, лауреат которой будет определен 10 ноября.

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