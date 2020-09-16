Рим, , 12:05 — REGNUM Экс-глава правительства Италии, бессменный лидер итальянской партии «Вперед, Италия» и депутат Европарламента Сильвио Берлускони, который перенес новое заболевание COVID-19, несмотря на слабость вернулся к своей работе. Об этом сам итальянский политик 16 сентября рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

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«Я чувствую себя уставшим и изможденным — это характеризует COVID-19», — заявил Берлускони.

Также он указал, что, несмотря на такое свое самочувствие, его успокаивает то, что он смог пройти такое испытание.

«Я продолжил работу над интервью газетам, хотя профессор (Альберто) Дзангрилло — не только хороший врач, но и мой друг — всячески пытался меня остановить», — также сказал политик.

При этом он подчеркнул, что не перестанет вести в СМИ агитацию перед выборами в нескольких итальянских областях и перед всенародным референдумом по вопросу о сокращении числа парламентариев, которые должны пройти 20−21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно, что Сильвио Берлускони был выписан из больницы San Raffaele в Милане, куда его направили после поставленного диагноза «двусторонняя пневмония на ранней стадии» и выявления у политика коронавируса.