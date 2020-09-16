Киев, , 11:59 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают очередной пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США над территорией страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

Напомним, что согласно официальной информации Киева, 14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей ВВС Украины пролетели над территорией страны, взяв курс в акваторию Чёрного моря «для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности». Более того, украинское командование заявило, что такие патрулирования отныне будут носить регулярный характер.

Украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш подчеркивает, что, по сути, стратегические бомбардировщики США используют воздушное пространство Украины как своё собственное.

«Теперь — на постоянной основе, как радостно сообщило об этом минобороны Украины. Никто не подскажет, в каком именно пункте своей предвыборной программы Зеленский и «Слуги народа» нам это обещали? И да, за это тоже стоял Майдан», — саркастически отмечает эксперт.

С другой стороны, представитель «патриотического» лагеря Максим Кухар призывает общественность «новостями о самолетиках» голову не забивать, поскольку, как отмечает эксперт, в случае реальных военных действий никаких американских бомбардировщиков в небе Украины не будет.

«Покажите, пожалуйста, американского генерала, который отправит здоровенную корову в виде Б-52 в район, где ПВО РФ сможет смело бить по самолету, а потом рассказывать, что это ударила отставшая от колоны украинская боевая машина… Тем более что украинская сторона в это время в пылу боев не будет толком знать, кто еще цел и куда стрелять», — заявил Кухар.