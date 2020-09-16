Москва, , 11:57 — REGNUM О том, насколько полезным является соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем о нормализации отношений, пока судить рано. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

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По его словам, необходимо посмотреть, как «как дальше дела пойдут».

«Потому что это вопрос суверенного решения, с одной стороны. С другой стороны — чтобы это не было во вред разрешению палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

При этом, Богданов подчеркнул, что если такой шаг приведёт к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке и урегулированию всех проблем, в том числе к решению палестинской проблемы, «то, конечно, это хорошо».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Белом доме состоялась церемония подписания соглашения о полной нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Свои подписи под документом поставили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни.

В соответствии с договорённостями Израиль не станет аннексировать территорию еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

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