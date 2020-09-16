Минск, , 11:55 — REGNUM Заявления представителей белорусской оппозиции о «спонтанной самоорганизации общества» во время протестов являются мифом. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное — все это мифы», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

Он добавил, что «их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании 2020 года». Происходящее сейчас в республике «не является чем-то неожиданным или новым».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, в которых снова одержал победуАлександр Лукашенко. Это вызвало недовольство части населения республики, которое фактически ежедневно выходит на акции протеста. Самые массовые мероприятия проходят в республике по воскресеньям. «Повестка дня» каждого воскресного «марша» формируется оппозиционными telegram-каналами, координирующими массовые мероприятия оппозиционно настроенной части населения.

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