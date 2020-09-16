Сеул, , 11:58 — REGNUM 22 сентября Национальное собрание (парламент) Южной Кореи рассмотрит в ходе пленарного заседания проект четвертого дополнительного бюджета. Об этом сообщает KBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Тем не менее, спорным остается вопрос об оказании финансовой помощи гражданам старше 13 лет на оплату услуг связи.

Представители народной партии считают, что соответствующую статью расходов необходимо направить на проведение бесплатной вакцинации населения от гриппа.

Читайте также: Жителям Южной Кореи окажут помощь в оплате услуг связи

Напомним, что правительство и члены правящей Демократической партии «Тобуро» одобрили проект бюджета 6 сентября.

А также: В Южной Корее одобрили проект четвертого дополнительного бюджета