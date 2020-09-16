Москва, , 11:52 — REGNUM Законопроект готовит законопроект о зарплатах в вузах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.

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Парламентарий обратил внимание на то, что разница зарплат ректоров и научных сотрудников и преподавателей достигает сотни раз.

«Фракция готовит законопроект о максимальной разнице зарплат преподавательского состава — не более 10 раз», — заявил Зайцев.