Джакарта, , 11:48 — REGNUM Правительство Индонезии и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении услуг по закупкам и распространения вакцины от COVID-19, сообщает Antara.

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"Есть надежда, что, если вакцина через многосторонний механизм появится, вся необходимая инфраструктура будет готова, чтобы не было задержек с распределением», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Издание отмечает, что после того, как вакцина станет доступной, все страны получат специальный доступ к ней по доступным ценам. Индонезия станет частью этой важной инициативы.

Напомним, у ЮНИСЕФ есть отдел снабжения, который является крупнейшим в мире складом для хранения и распределения гуманитарных товаров. Отдел снабжения ЮНИСЕФ, расположенный в Копенгагене (Дания) в настоящее время обслуживает потребности 140 стран, включая Индонезию.

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