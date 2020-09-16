Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Петербурге следует законодательно зарегулировать работу кальянных. Об этом заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в своем выступлении на первом заседании нового парламентского года 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Дым, смрад, обкуренная молодежь. Плачь родителей, дедушек, бабушек, слезы! Из кальянных выносят наших детей как мусор», — заявил Макаров.

Он потребовал от комитета ЗакСа по законодательству написать продуманный и «народный закон».

«Ну достали, нельзя убивать молодежь», — добавил спикер.

Напомним, в Заксобрание Петербурга уже вносили проект городского закона, который должен запретить кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов, включая пристройки и здания во дворах, со штрафами от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

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