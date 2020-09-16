Москва, 16 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Законопроект о бесплатном образовании в государственных вузах намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Как учиться? Глава Минобрнауки рассказывает о новшествах: все новости»
«Все государственные вузы должны давать образование только бесплатно. Такую инициативу мы готовим», — сообщил Миронов.
При этом, по его словам, частные вузы вольны получать деньги за свои услуги.