Вильнюс, 16 сентября 2020, 11:40 — REGNUM Власти Белоруссии направят российский кредит в размере $1,5 млрд на подавление акций протеста, считает бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Левый берег».
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По словам лидера белорусской оппозиции, выделенные Россией деньги власти не будут тратить на больницы или что-то столь же необходимое, а пустят на «разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа». Она добавила, что у белорусских властей уже был запрос на закупку бронежилетов.
«От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие», — сказала Тихановская.
Как сообщало ИА REGNUM, Тихановская заявила также, что оппозиция готова гарантировать президенту Белоруссии Александру Лукашенко безопасность, если он мирно покинет свой пост.
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