Минск, , 11:30 — REGNUM Заявления о том, что происходящее в данный момент в Белоруссии — это «спонтанная самоорганизация общества» на якобы «нелегитимные выборы», являются мифом. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны в Минске.

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"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы», — сказал белорусский лидер, чьи слова приводит агентство БелТА.

Также он подчеркнул, что глубинный анализ событий, которые произошли гораздо раньше нынешней президентской кампании в Белоруссии, полностью развенчивает данные мифы.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что то, что происходит в республике в настоящее время, не является чем-то неожиданным или новым для властей Белоруссии, так как в 90-е годы, как заявил белорусский лидер, в республике происходило и не такое.

«Люди постарше помнят и не такое в Белоруссии, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии