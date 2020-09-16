Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст опубликовал фотографию президента РФ Владимира Путина на тренировке по дзюдо 16 сентября в своём микроблоге в Twitter.

На снимке Путин изображён во время тренировочного поединка с дзюдоистом Мусой Могушковым в 2016 году. Тогда российский лидер встречался с представителями национальной сборной по дзюдо.

На снимке фотография с Путиным распечатана и скотчем прикреплена к стене. Подпись гласит: «Правило номер один: слушайте Ye».

Ye — псевдоним рэпера и название его альбома. Уэст добавил, что твит будет последним за день, но это не точно.

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