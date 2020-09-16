Варшава, , 11:24 — REGNUM 15 сентября президент Польши Анджей Дуда вручил верительные грамоты новому послу Германии в Варшаве. Это последний этап процедуры, после которого Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен начнет свою дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщает Dziennik.

После вручения верительных грамот германский дипломат в своем аккаунте в Twitter прокомментировал отношения двух стран, а также поделился ожиданиями от нового витка в своей карьере. Так, фон Лорингхофен заявил, что Польша выступает одним из основных партнеров Германии.

«Для меня большая честь и радость, что я могу быть послом в прекрасной соседней стране, в одной из самых важных стран-партнеров, с которой у нас так много общего: тысячелетняя история, полная ярких моментов. Но, к сожалению, есть у нас и совместное трагическое прошлое, в котором так много ваших предков стали жертвами ужасных преступлений, совершенных нашими предками», — написал дипломат, при этом подчеркнув, что несмотря на это, сегодня Берлин и Варшаву объединяет «беспрецедентный путь к примирению и процветающему многостороннему сотрудничеству».

Фон Лорингхофен заверил, что с самого начала своей дипломатической миссии хотел бы укрепить двустороннее сотрудничество между Польшей и Германией. «Польско-германская повестка дня полна возможностей и вызовов», — добавил он. Среди вызовов он упомянул, среди прочего, изменение климата, возможные проблемы в сфере цифровизации, энергоснабжения, исследований и инноваций.

Бывший посол Германии Рольф Никель завершил свою дипломатическую миссию в Варшаве в конце июня этого года.

Ранее Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен был заместителем главы внешней разведки Германии (2007−2010 гг.), послом Германии в Чехии (2014−2016 гг.), а с 2016-го по 2020 год — первым в истории главой разведки НАТО.