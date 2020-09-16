Пекин, , 11:21 — REGNUM В ответ на сообщения Индонезии о том, что судно береговой охраны Китая вошло в ее исключительную экономическую зону (ИЭЗ), власти КНР заявили, что китайские судна патрулируют в водах, находящихся под его юрисдикцией, сообщает Antara.

«Права и интересы Китая в соответствующих водах Южно-Китайского моря ясны», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая.

Хотя Китай не претендует на остров Натуна в Южно-Китайском море, китайское судно почти в 2000 км от материка встревожило власти Индонезии после многочисленных столкновений судов КНР в Малайзии, на Филиппинах и Вьетнаме, которые нарушили рыболовную и энергетическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии выразил протест Пекину в связи с двухдневным нахождением корабля береговой охраны Китая в исключительной экономической зоне Индонезии (ИЭЗ) у побережья островов Натуна в Южно-Китайском море.

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