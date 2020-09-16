Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Уличные музыканты стали объектом пристального внимания петербургских парламентариев. Обсуждению нового законопроекта о том, где им позволено выступать, городское Законодательное собрание посвятило первый час первого заседания осенней сессии, передает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

6 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Автором нового законопроекта стал единоросс Денис Четырбок, который ранее выступил автором запрета для баров площадью меньше 50 кв. метров.

Четырбок указал, что пытается помочь уличным музыкантам, которые подвергаются нападкам правоохранителей: он предлагает лицензировать эту деятельность и регистрировать уличных музыкантов как самозанятых.

«По факту выступления уличных музыкантов сейчас находятся вне закона», — заявил Четырбок. Раньше их привлекали по статьям о хулиганстве или о нарушении закона о тишине, а сейчас стали задерживать по причине якобы «незаконного занятия земельных участков».

Поэтому единоросс предлагает нанести на карту Петербурга места, где уличные музыканты могли бы выступать «на совершенно законных основаниях». В тексте документа предлагается такими местами назначить территории культурных учреждений. Всю конкретику должен определить комитет по культуре, считает он, а не депутаты.

На взгляд Четырбока, уличные музыканты смогут с помощью его документа «легализоваться». Остальные же продолжат выступать на свое усмотрение: «в таком же статусе как выступающие вне закона».

Единоросс Алексей Цивилев решил пойти дальше: он считает, что любое выступление уличного музыканта — это «по факту массовое мероприятие».

«Потому что вокруг уличного музыканта собираются 100 или 200 человек. Они выступают на площадях, в парках, на улицах, мостах. Я считаю, что нужно расширить действие закона и даже, может быть, утвердить культурную программу», — заявил он. Цивилев предлагает, например, разрешить в Александровском парке выступать джазменам, в ЦПКиО — рок-музыкантам, и так далее.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева поинтересовалась, сможет ли «яблочник» Борис Вишневский — известный бард в стенах Заксобрания — в час ночи спеть кому-то под окном «Я здесь, Инезилья» без риска быть задержанным или оштрафованным после принятия такого закона.

«После 22 часов, я думаю, Борис Лазаревич будет петь песни для сотрудников отдела полиции», — рассудил Денис Четырбок.

Против проекта выступили почти все представители парламентской оппозиции. Так, беспартийный депутат Максим Резник спрогнозировал, что судьба этого проекта повторит судьбу бесславного проекта о запрете маленьких баров.

«Когда хотели бороться с «наливайками», а получили общероссийский скандал. Ошибка в целеполагании. Надо дать возможность работать в том числе и этим замечательным людям. Я считаю, что они украшают наш город в целом», — заявил Резник.

«Эсер» Алексей Ковалев счел, что проект в очередной раз продемонстрирует жителям города, «насколько Заксобрание некомпетентно и занимается не тем, чем оно должно заниматься».

Он подчеркнул, что нынешний документ касается только территорий учреждений культуры. Из этого следует, полагает Ковалев, что вне этих зон останется прежний порядок — то есть «никакой»: любое выступление, а также церемония или фотосъемка, считается «культурно-массовым мероприятием», требующим согласования с районной администрацией.

«На Невском ни одного нет места, где выступали бы уличные музыканты, которое попадало бы под это определение. Потому что ни у одного учреждения культуры нет ни одного земельного участка на Невском проспекте за пределами красной линии дома, включая, кстати, комитет по культуре: у него даже проезд, который идет к Армянской церкви, — не его проезд. У площади Восстания, на Малой Садовой — всё это территории общего пользования, никакого отношения к ним этот проект иметь не будет. Будут гнать точно так же, как и раньше», — считает Ковалев.

Вместо того, чтобы помочь музыкантам, он полагает, что Смольный с этим законом получит в руки «еще одну дубину», которой будет «гвоздить направо и налево всех уличных музыкантов», которые выходят с гитарой у станции метро.

«Это невозможно — отдавать в руки исполнительной власти такого рода полномочия. Все, кто не пойдут по этому пути, будут репрессированы моментально. А порядок будет «что хочу, то и ворочу», — подчеркнул Ковалев.

Аналогичной точки зрения придерживается представитель КПРФ Александр Рассудов, который считает, что чиновникам дают возможность «зарегулировать творческий процесс» и вообще все сферы жизни.

«Что, с моей точки зрения, недопустимо», — сказал коммунист. Он полагает, что задача исполнительных органов власти заключается исключительно в пресечении нарушения общественного порядка. А для этого инструментов КоАП или других кодексов и законов достаточно.

«Это не проблема горожан или тех, кто решил посвятить свою жизнь творчеству. Объясните мне, как декламирование стихов Иосифа Бродского или пантомима могут нарушить с точки зрения громкости общественный порядок? А проектом мы затрагиваем и эти сферы творчества», — резюмировал Рассудов.

Тем не менее большинство единороссов, голосуя анонимно, поддержало законопроект. На поправки был отведен месяц.

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