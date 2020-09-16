Додома, , 11:22 — REGNUM Евросоюз выразил готовность предоставить правительству Танзании 70 миллиардов танзанийских шиллингов (27 миллионов евро) на борьбу с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Танзании.

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В соответствии с заявлением, о предложении оказать Танзании финансовую помощь впервые было объявлено после того, как правительство восточноафриканской страны объявило об окончании вспышки коронавируса двумя месяцами ранее.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в настоящее время процесс предоставления финансовой помощи Танзании находится на заключительном этапе.

Он заявил, что средства будут использованы на электрификацию больниц, поликлиник и медицинских центров, построенных президентом страны Джоном Магуфули для борьбы с пандемией, а также на оснащение их доступом к воде.

Напомним, что в ходе предвыборного митинга в Чато в понедельник, 14 сентября, президент Магуфули заявил, что «дьявол овладел миром через коронавирус, но у него нет никаких шансов в Танзании». Он добавил, что «невозможно, чтобы экономика всего мира остановилась из-за болезни», подчеркнув, что, к счастью, правительство Танзании не согласилось на призывы ввести карантин.