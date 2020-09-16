Москва, , 11:07 — REGNUM Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об общении коллекторов с должниками, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Коллектор банка beaumo3

Инициатива обязывает коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей.

«Это можно назвать «презумпцией несогласия» третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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