Сеул, , 10:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с колумбийской коллегой Клаудией Блум, в рамках которого обратилась с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В рамках переговоров, состоявшихся по просьбе представителей Колумбии, Кан Гён Хва отметила, что Ю Мён Хи — тот человек, который может поспособствовать реформированию организации и стать мостом между развитыми и развивающимися странами после восстановления функционирования ВТО.

Известно, что стороны также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в посткоронавирусную эпоху.