Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Законопроект об отмене правила, обязывающего кандидатов в депутаты Грузии предоставлять для регистрации справку от нарколога, планируют рассмотреть в парламенте 16 сентября. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Сообщается, что внесли на рассмотрение законопроект члены фракции правящей партии «Грузинская мечта». Один из инициаторов изменений, депутат Рати Ионатамашвили рассказал, что эти изменения предлагается внести из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и только на предстоящих выборах.

Как отметил народный избранник, ожидается, что партии выдвинут от девяти до десяти тысяч кандидатов в депутаты. Если такое количество человек пойдет к врачам, то это, по мнению Ионатамашвили, создаст дополнительные риски распространения коронавируса. Сегодня законопроект планируется рассмотреть на заседании профильного комитета.

«После комитета мы перейдем к формату заседания, и на этой неделе у нас будет три слушания, чтобы обсудить и проголосовать по этой инициативе», — сказал Ионатамашвили.

Напомним, в Грузии на 31 октября назначены парламентские выборы. В Центризбиркоме зарегистрировались 66 партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос показал рейтинг партий перед выборами в Грузии