Джакарта, , 10:50 — REGNUM Правительства Индонезии и Колумбии в связи с 40-летием установления дипломатических отношений между странами надеются, что программа обмена студентами продолжится после пандемии, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что программа будет продолжена, когда условия будут безопасными», — заявил глава департамента Америки и Европы министерства иностранных дел Индонезии И Геде Нгурах Сваджая.

Индонезия и Колумбия должны продолжать предоставлять стипендии и продолжать программы обмена студентами для улучшения контактов между людьми.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что образование является одним из направлений сотрудничества, которое необходимо укреплять между странами.

Напомним, в течение 2019 года правительство Колумбии организовало курсы испанского языка для примерно 90 человек в Джакарте и на Бали. Курсы проходят три раза в неделю. Ещё 13 жителей Индонезии получили стипендии для изучения испанского языка непосредственно в Колумбии.

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