Вашингтон, , 10:49 — REGNUM В Черное море направился быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma американских ВМС. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«USNS Yuma, корабль командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что Шестым американским военным флотом в Черном море проводятся регулярные операции для поддержки союзников и партнеров по Североатлантическому блоку (НАТО) в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по НАТО направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».