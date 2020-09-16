Додома, , 10:40 — REGNUM В Комиссии ООН по правам человека выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Танзании в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает BBC Swahili.

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в Танзании «усилилось подавление демократии и нарушение прав граждан, что приводит к ухудшению ситуации с правами человека».

Она добавила, что ситуация была вызвана внесением поправок в ряд законов, в соответствии с которыми правительство сняло с себя ответственность за нарушение прав человека в стране. Например, физические лица были лишены права напрямую подавать жалобы о нарушении прав человека. Также ограничения были наложены на публикации в интернете и цитирование иностранных СМИ.

Она добавила, что в преддверии всеобщих выборов в Танзании, «по полученным данным, произошли незаконные аресты активистов, журналистов и членов оппозиции».

Бачелет также выразила обеспокоенность в связи с нарушением прав человека в Бурунди, Сомали и Эфиопии.