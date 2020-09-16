Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Для выяснения обстоятельств инцидента, произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, который в настоящее время проходит лечение от «отравления» в германской клинике, необходимо использовать процедуры, предусмотренные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сегодня, 16 сентября, в ходе выступления на видеоконференции, организованной вашингтонским фондом «Наследие», заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

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Он отметил, что «германские врачи ясно дали понять, что они обнаружили следы запрещенного вещества» в организме оппозиционера.

«С моей точки зрения, дальнейший путь заключается в использовании процедур ОЗХО, чтобы установить, что на самом деле произошло, попытаться найти, кто за этим стоит», — приводит ТАСС слова главы МИД Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Организации по запрещению химического оружия посетили клинику «Шарите» в Германии и самостоятельно взяли биологические образцы у российского блогера Алексея Навального. Это формальности для того, чтобы запустить процедуру в соответствии с параграфом VIII 38 (e) Конвенции о запрещении химического оружия, пояснила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.