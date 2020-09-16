Сеул, , 10:26 — REGNUM Председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён пожелал новому правительству Японии под руководством Ёсихидэ Суга успешной работы. Об этом сообщает KBS.

Он также выразил надежду на то, что отношения между Южной Кореей и Японией улучшатся с началом работы нового кабинета министров.

Ли Нак Ён отметил, что провёл встречу с Ёсихидэ Суга в октябре 2019 года, когда тот находился в должности генерального секретаря кабинета министров Японии. В рамках встречи стороны обменялись мнениями об улучшении двусторонних отношений.

Председатель правящей партии также выразил желание встретиться с новым премьер-министром Японии, как только представится возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Ёсихидэ Суга был выбран премьер-министром Японии.

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