Нью-Дели, , 10:24 — REGNUM Индийская делегация во главе с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом прекратила участие в онлайн-встрече секретарей совбеза ШОС из-за действий Пакистана. Сообщение об этом опубликовано 16 сентября на сайте индийского МИД.

Организованная Россией онлайн-встреча проходила 15 сентября. Представитель Пакистана в своём выступлении использовал карту, на которой указаны как пакистанские некоторые спорные территории. Индийская сторона расценила это как вопиющее пренебрежение рекомендациями принимающей стороны и нарушение норм собрания.

«После консультаций с принимающей стороной индийская делегация покинула встречу в знак протеста», — отметили в МИД Индии.

Новую политическую карту Пакистан утвердил в августе 2020 года. К пакитанским территориям отнесён весь спорный регион Кашмир, в том числе подконтрольная Индии его часть, и некоторые другие спорные районы.

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