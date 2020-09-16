Сеул, , 09:57 — REGNUM Менее 20% жителей Южной Кореи доверяют действиям президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский центр Pew Research Center.

Согласно результатам опроса, проведенного с 10 июня по 3 августа среди 13 273 человек, проживающих в 13 странах, поддерживающих союзнические отношения с США, уровень доверия среди граждан Южной Кореи составил 17%.

Исследование проводилось среди жителей Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи и Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия).

По сравнению с 2019 годом данный показатель сократился на 12%, что является самым большим спадом по сравнению с другими странами.

Предполагается, что причина падения уровня доверия среди жителей Южной Кореи связана с позицией главы США об увеличении совместных военных расходов. Уровень доверия Дональда Трампа в других странах также варьируется в пределах 10−20%.

Отмечается, что уровень доверия к канцлеру Германии Ангела Меркель составил 76%, к президенту РФ Владимиру Путину — 23%, а председателю КНР Си Цзиньпину — 19%.

Между тем, уровень симпатии граждан Южной Кореи к США, как к стране, составил 59%, что на 18% ниже, чем в прошлом году.