Амстердам, 16 сентября 2020, 09:49 — REGNUM Власти Нидерландов не поддерживают экстерриториальные санкции Соединенных Штатов, которые затрагивают компании ЕС. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
«Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их», — сказал он, выступая в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом «Наследие».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы-республиканцы Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили германской компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, управляющей портом Мукран, о возможности санкций из-за участия порта в реализации проекта «Северный поток — 2».
Читайте также: Меркель: не стоит связывать инцидент с Навальным и «Северный поток — 2»