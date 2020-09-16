Киев, 16 сентября 2020, 09:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало Россию подтвердить готовность участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе в «нормандском формате». Соответствующее заявление опубликовала 15 сентября пресс-служба МИД Украины.
Документ опубликован в ответ на заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
В МИД Украины отметили, что заявление российского дипломата может ставить под сомнение желание России урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе.
Напомним, замглавы МИД России Андрей Руденко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что все участники «Нормандской четвёрки» готовы к проведению нового саммита. Руденко же привёл слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который чётко заявил, что оснований для проведения нового саммита нет.
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