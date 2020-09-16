Токио, , 09:47 — REGNUM Официальный Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, а также на заключение мирного договора. Об этом заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Японии.

В японском МИД отметили, что пока воздерживаются от прогнозов, связанных с деятельностью нового премьер-министра Ёсихидэ Суги. Вместе с тем в министерстве добавили, что, учитывая национальные интересы, правительство страны намерено развивать отношения с Россией в широких сферах политики.

Развитие предполагается в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также в экономике и культуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Японии утверждён новый глава правительства Ёсихидэ Суга, сменивший на этом посту Синдзо Абэ.

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