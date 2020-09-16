Уфа, , 09:48 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение остановить строительство 34-этажного многоквартирного жилого дома в Уфе на ул. Шота Руставели. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 16 сентября Радий Хабиров приехал на место строительства данного дома и встретился с местными жителями, которые высказали свои аргументы против возведения многоэтажки. Кроме этого, он убедился в то, что застройщик нарушает градостроительные нормы. В результате он принял решение срочно остановить строительные работы.

«Строить здесь не будут», — подчеркнул глава региона и распорядился об остановке всех работ. Он сообщил, что строительную площадку необходимо демонтировать в течение одного-двух дней.

Глава Башкирии допустил, что возможно на этом месте в будущем будет построен детский сад либо детская площадка, но это уже будет решать мэр города.

По словам заместитель руководителя Администрации главы Башкирии Рината Баширова, специалисты выявили при строительстве данного объекта существенные нарушения градостроительного и земельного законодательства. Это дает основание предположить, что действия застройщика и проектировщика являются неправомерными. В частности, не были учтены придомовые территории соседних домов, поэтому их жители фактически лишались права на спортивные, детские площадки, а также места отдыха и парковки. Были выявлены и другие нарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители соседних домов выступили против строительства этой многоэтажки, поскольку считают, что данный объект нарушает санитарные нормы застройки и представляет опасность для других зданий. 7 сентября глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в этом вопросе.

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