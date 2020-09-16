Владивосток, , 09:38 — REGNUM Во Владивосток 16 сентября вернулся возглавляемый гвардейским ракетным крейсером (ГРК) «Варяг» отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавший участие в крупномасштабных учениях «Океанский щит-2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне. Об этом пресс-служба ТОФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Перед заходом в главную базу флота в заливе Петра Великого, флагман отряда ГРК «Варяг», корвет «Громкий» и корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» совместно с экипажами корабельных авиационных групп провели тренировку по перебазированию трёх палубных вертолётов Ка-27 морской авиации на береговой аэродром флота.

В сообщении отмечается, что всего за время действий сил ТОФ в дальней морской зоне экипажи вертолётов совершили с кораблей отряда около 50 взлётов и посадок.

Напомним, что во время проведения активной фазы учений (в период с 24 по 31 августа) в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Камчатке и на Чукотском полуострове моряками было выполнено более 50 боевых упражнений, многие из которых проводились впервые. В их числе — первая совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели, выполненная одновременно надводным кораблём и подводной лодкой. Впервые тактической группой корветов ТОФ была проведена артиллерийская стрельба по невидимой береговой цели у побережья Чукотки. И на это же побережье впервые был высажен комбинированный воздушно-морской десант.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Тихоокеанского флота завершили проводившиеся в Беринговом море масштабные учения с группировкой сил в дальней морской зоне.

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