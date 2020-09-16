Токио, , 09:37 — REGNUM Коммунистическая партия Китая будет стремиться поддерживать стабильные отношения с Японией, в основном в экономической области, при новой администрации Ёсихидэ Суги, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Китай придаёт большое значение отношениям с Японией по мере усугубления конфликта с США. Китай также надеется на поддержку Тосихиро Никая, генерального секретаря правящей партии в Японии, который сохранит за собой должность при новой администрации. Никай известен своими тесными связями с Коммунистической партией Китая

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Ёсихидэ Суга выбран премьер-министром Японии на голосовании парламента.