Куала-Лумпур, , 09:38 — REGNUM Жители Малайзии отмечают национальный праздник День Малайзии 16 сентября 2020 года, сообщает Antara.

Пятьдесят семь лет назад, когда эра колониализма начала угасать, Борнео, Сабах, Саравак, Сингапур и Малайская земельная ассоциация сформировали федерацию, которую мы знаем как Малайзия.

Известно, что 16 сентября 1963 года родился единый штат под названием Малайзия, свидетелями чего стали более 30 000 человек.

Издание отмечает, что День Малайзии — это время отпраздновать национальную интеграцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Малайзии Датук Сери Исмаил Сабри Яакоб заявил, что деятельность ночных клубов запрещена в стране.

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