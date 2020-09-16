Москва, , 09:34 — REGNUM Законопроект, призванный защитить финансовые интересы граждан при смене негосударственного пенсионного фонда, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом (НПФ) от имени негосударственного пенсионного фонда.

Также устанавливается, что при поступлении в Пенсионный фонд России (ПФР) заявления застрахованного лица о переходе через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, проводить проверку подлинности такой доверенности посредством обеспечения межведомственного электронного взаимодействия между ПФР и оператором единой информационной системы нотариата. При этом в случае неподтверждения оператором подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление о переходе предлагается оставлять без рассмотрения.

Кроме того, предлагается дополнить закон положениями, позволяющими гражданам запретить рассмотрение ПФР заявлений о переходе (о досрочном переходе), поданных любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений в территориальный орган ПФР лично застрахованным лицом. После уведомления гражданином ПФР о таком запрете, последующие после такого уведомления заявления о переходе могут быть поданы только самим гражданином лично. В то же время предусматривается возможность, при желании застрахованного лица, отозвать такое уведомление о запрете.

Напомним, что сейчас в случае досрочной смены застрахованным лицом страховщика могут иметь место финансовые потери в виде удержания инвестиционного дохода или невосполнения убытков, полученных в результате инвестирования средств пенсионных накоплений у текущего страховщика.

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