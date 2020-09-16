Ла-Пас, , 09:39 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес обязан явиться в прокуратуру, чтобы дать показания по делу о терроризме. Об этом сообщил генпрокурор страны Хуан Ланчипа, передаёт агентство Agencia Boliviana de Información.

Ланчипа уточнил, что предстать перед судебным органом Моралес должен в ближайшие десять дней. Речь идёт о деле, в рамках которого бывшему президенту предъявили обвинения в терроризме.

Осенью 2019 года министр внутренних дел Артуро Мурильо рассказал об аудиозаписи беседы Моралеса и одного из его сторонников. Экс-президент советовал, каким образом окружить город Ла-Пас, где проходили протесты. Мурильо расценил действия Моралеса как терроризм и преступление против человечности.

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