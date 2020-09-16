Красноярск, , 08:51 — REGNUM В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов. Его подозревают в халатности в рамках исполнения муниципального контракта по приобретению жилья для детей-сирот. Об этом сообщает СКР.

Уточняется, что чиновник «с июня 2020 года игнорировал органы следствия, уклоняясь от проведения с ним следственных действий, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск и задержан сотрудниками ГИБДД на основании ориентировки».

«В результате его халатных действий были приобретены восемь квартир на общую сумму более 6,7 миллионов рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания граждан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся. Следствие планирует в ближайшее время избрать в отношении подозреваемого меру пресечения и предъявить обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.