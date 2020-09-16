Джакарта, , 08:40 — REGNUM Правительство Индонезии пригласило представителей правительства и бизнесменов Колумбии принять участие в бизнес-форуме, который запланирован на 9−11 ноября 2020 года, сообщает Antara.

Известно, что бизнес-форум «Индонезия, Латинская Америка и Карибский бассейн» проводится с 2019 года, а в 2020 году из-за пандемии встреча пройдет в онлайн-формате.

«Сотрудничество в наши дни еще более важно», — отметил глава департамента Америки и Европы при министерстве иностранных дел Индонезии И Геде Нгурах Сваджая.

«Индонезия открывает колумбийским компаниям возможность инвестировать в Индонезию, которая стала частью глобальной цепочки производства товаров в регионе», — добавил И Геде Нгурах Сваджая.

Напомним, за 40 лет Индонезия и Колумбия наладили тесное сотрудничество, особенно в торговой сфере. Общий объем торговли двух стран резко увеличился с $37 млн в 2001 году до $153 млн в 2019 году.

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