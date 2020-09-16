Донецк, 16 сентября 2020, 08:39 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Донбассе циничны, поскольку не учитывают положения дел на самой Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 15 сентября в комментарии РИА Новости.
Пушилин добавил, что на Украине наблюдается стагнация во всех сферах жизни, вызванная непрофессионализмом власти и внешним управлением, под которым находится страна.
Он напомнил, что Украина практически ежедневно ставит новые рекорды по числу выявленных заражений коронавирусом, в то время как в ДНР ситуация относительно стабильная. Тем не менее украинское руководство пытается показать Донбасс в чёрном цвете, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил, что в республиках Донбасса многие люди заражены коронавирусом, а шахтёры не получают зарплату. При этом жители ДНР и ЛНР видят, как «замечательно» живут люди на подконтрольных Киеву территориях, и могут поднять бунт против местных властей, отметил он.
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