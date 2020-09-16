Донецк, , 08:39 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Донбассе циничны, поскольку не учитывают положения дел на самой Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 15 сентября в комментарии РИА Новости.

«Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине ещё более гнетущая, чем её себе представляют украинцы… Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей Народных Республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет», — рассказал он.

Пушилин добавил, что на Украине наблюдается стагнация во всех сферах жизни, вызванная непрофессионализмом власти и внешним управлением, под которым находится страна.

«При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны», — считает глава ДНР.

Он напомнил, что Украина практически ежедневно ставит новые рекорды по числу выявленных заражений коронавирусом, в то время как в ДНР ситуация относительно стабильная. Тем не менее украинское руководство пытается показать Донбасс в чёрном цвете, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны.

«Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки», — подытожил Пушилин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил, что в республиках Донбасса многие люди заражены коронавирусом, а шахтёры не получают зарплату. При этом жители ДНР и ЛНР видят, как «замечательно» живут люди на подконтрольных Киеву территориях, и могут поднять бунт против местных властей, отметил он.

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