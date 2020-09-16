Вашингтон, , 08:34 — REGNUM В США сенатор от Республиканской партии Чак Грассли выразил надежду на «новую эру сотрудничества» с Европой для противодействия «российскому влиянию». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее заявление сенатора.

Отмечается, что речь идет о возможном усилении противодействия строительству «Северного потока — 2» на фоне якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

«Надеюсь, это ознаменует начало новой эры сотрудничества с нашими европейскими союзниками в деле противодействия российскому влиянию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросоюзе предложили утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека.

Отметим, в Германии продолжают, не предоставляя никаких доказательств, «находить» новые подтверждения отравления Навального в России «Новичком».

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