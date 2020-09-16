Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, нанес стране «огромный» ущерб, а потому не заслуживает того, чтобы снова возглавить страну. Об этом 15 сентября, выступая на телеканале «Палитраньюс», сообщил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Он принёс нашей стране огромные разрушения, ущерб и потерю территорий, опозорил наш народ, нашу армию и оскорбил будущее поколение, ввёл в тупик и лишил шанса возвращения территорий в ближайшей перспективе. Конечно, он не заслуживает не только возвращения к власти, но и того, чтобы остаться в политике», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что не понимает тех, кто продолжает поддерживать Саакашвили, так как считает, что человек, способный размышлять, не может верить «сумасшедшему маньяку». По мнению министра, сторонники экс-президента стали «сектантами».

Напомним, Саакашвили перед приближающимися в Грузии выборами в парламент начал часто делать публичные заявления. Он попросил прощения за свои ошибки и сказал, что готов снова возглавить страну и вывести ее из криза. В партии «Единое национальное движение» заявили, что в случае победы на выборах поставят на пост премьер-министра страны Саакашвили.

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