Оттава, , 08:18 — REGNUM Правительство Канады и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поощряют начало переговоров по соглашению о свободной торговле с целью облегчения и расширения торговой деятельности, сообщает Antara.

«Соглашение о сотрудничестве в области свободной торговли может быть довольно амбициозным и, если возможно, исходить из уже существующих обязательств АСЕАН и соглашений о свободной торговле», — заявил посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани, который также упомянул Австралию, зону свободной торговли Новой Зеландии, которую можно использовать в качестве ориентира.

Стороны отметили важность соглашения о сотрудничестве в области свободной торговли на фоне усилий государств по восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Колумбия в 2020 году отмечают 40-летие установления дипломатических отношений.

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