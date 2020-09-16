Бамако, 16 сентября 2020, 08:18 — REGNUM Бывший президент Мали Мусса Траоре скончался у себя дома в столице страны, Бамако. Об этом сообщает BBC Africa.
Ему было 83 года.
Напомним, что Траоре пришел к власти в результате государственного переворота в 1968 году и оставался президентом до тех пор, пока его не свергли военные в 1991 году.
В последние годы он играл роль старшего государственного деятеля, консультируя молодое поколение малийских политиков.
Его смерть совпала с четвертым государственным переворотом в Мали после обретения страной независимости, отмечают репортёры.
В прошлом месяце офицеры армии свергли президента Ибрагима Бубакара Кейту после нескольких недель протестов оппозиции.