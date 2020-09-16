Бамако, , 08:18 — REGNUM Бывший президент Мали Мусса Траоре скончался у себя дома в столице страны, Бамако. Об этом сообщает BBC Africa.

Ему было 83 года.

Напомним, что Траоре пришел к власти в результате государственного переворота в 1968 году и оставался президентом до тех пор, пока его не свергли военные в 1991 году.

В последние годы он играл роль старшего государственного деятеля, консультируя молодое поколение малийских политиков.

Его смерть совпала с четвертым государственным переворотом в Мали после обретения страной независимости, отмечают репортёры.

В прошлом месяце офицеры армии свергли президента Ибрагима Бубакара Кейту после нескольких недель протестов оппозиции.