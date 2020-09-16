Самара, , 08:16 — REGNUM Явка на выборы по Самарской области составила 35,63%. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, по предварительным данным, больше всего мандатов набрала партия «Единая Россия». Ее представители получили 2865 мандатов. Остальные голоса, по предварительной информации, распределились следующим образом:

— политическая партия «Справедливая Россия» получила 59 мандатов,

— политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» получила 25 мандатов,

— Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — 38 мандатов.

По одному мандату получили политические партии «Зеленые», «Новые люди», «Яблоко» и «Родина». Помимо этого, одержали победу в избирательной гонке и 214 самовыдвиженцев.

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