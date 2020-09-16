Токио, 16 сентября 2020, 08:18 — REGNUM Ёсихидэ Суга 16 сентября выбран премьер-министром Японии. Кандидатуру политика поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента, сообщает агентство Jiji Press.
Журналисты отмечают, что Суга, около восьми лет занимавший пост генерального секретаря кабинета министров и являвшийся правой рукой Синдзо Абэ, пообещал продолжить внешнеполитический и экономический курс уходящего премьер-министра.
14 сентября Сугу выбрали председателем правящей Либерально-демократической партии, что гарантировало его победу на голосовании в парламенте.
16 сентября новый премьер-министр сформирует свой кабинет.