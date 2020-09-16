София, , 07:43 — REGNUM Три российских гражданина, обвиняемые в покушении на убийство болгарских подданных, используют «вторые имена», сообщает пресс-служба прокуратура Болгарии.

Речь идет о покушении на умышленное убийство Емельяна Гебрева, Христо Гебрева и Валентина Тахчиева в 2015 году. В ведомстве считают, что обвиняемые могут скрываться под следующими именами: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, а Сергей Федотов — Denis Sergeev.

Прокуратура обновила запросы в международный розыск для ареста и экстрадиции указанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября издание The Insider распространило информацию о том, что анализы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN.

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