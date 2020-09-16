Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Четвертое место в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран занял президент России Владимир Путин, опередив председателя КНР Си Цзьньпина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает независимая организация Pew Research Center, которая проводила это исследование.

Участниками опроса стали граждане Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции, Дании, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.

Первую строчку в списке заняла немецкий канцлер Ангела Меркель с рейтингом доверия 76%, а вторую — французский президент Эммануэль Макрон с 64%. На третьем месте находится британский премьер-министр Борис Джонсон. Ему доверяют 48% опрошенных.

Деятельность Владимира Путина, Си Цзьньпина и Дональда Трампа пользуется доверием соответственно 23%, 19% и 16% участников исследования. Больше всего «голосов» президент РФ получил в Италии (37%) и Германии (31%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе, согласно исследованию, проведенному Pew Research Center в 33 странах мира, Владимир Путин так же опередил Си Цзьньпина и Дональда Трампа в рейтинге доверия.

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