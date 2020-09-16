Токио, , 08:04 — REGNUM Правительство США 15 сентября заявило, что следит за процессом выбора в Японии преемника уходящего премьер-министра Синдзо Абэ и намерено продолжить сотрудничество с Японией по различным вопросам, как регионального, так и глобального характера.

Официальный представитель Госдепартамента США, выразив благодарность Абэ за многолетнее сотрудничество, заявил: «мы с большим интересом наблюдаем за процессом выбора нового премьер-министра».

Он также выразил надежду на продолжение совместной работы с «правительством Японии, верным союзником, по спектру региональных и глобальных вопросов». Кроме того, чиновник назвал американо-японский альянс «краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе».

Напомним, 16 сентября в Японии проходит парламентское голосование за нового премьер-министра страны, который сменит Синдзо Абэ, уходящего в отставку по болезни.